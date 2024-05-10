У Франції створять робочу групу для боротьби з домаганнями в армії

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню створить спеціальну робочу групу для кращого захисту жертв сексуального насильства в армії та покарання винних.

Як пише "Європейська правда", про це він оголосив у своїй статті, опублікованій в газеті Le Monde, повідомляє Reuters.

За словами посадовця, робочу групу, яка має переглянути дисциплінарні провадження та "розробити конкретні рекомендації для командирів", очолить генеральний інспектор збройних сил та жандармерії.

До кінця травня робоча група оцінить превентивні заходи, захист жертв та санкції проти агресорів. Висновки та рекомендації представлять парламенту.

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"Солдат йде в армію Франції, щоб захищати, а не нападати. Тож так, якщо ви зазнаєте сексуального насильства або домагання, навіть якщо ви військовий, це робить вас жертвою", – зазначив Лекорню в своїй статті.

Раніше міністерство оборони Франції оголосило про нові заходи та внутрішнє розслідування у зв'язку зі звинуваченнями у безкарності за сексуальне насильство в армії після того, як у ЗМІ набула резонансу історія колишньої військовослужбовиці Військово-морських сил Франції Манон Дюбуа. Жінка розповіла, що у 18-річному віці не раз зазнавала сексуального насильства з боку співслужбовця.

Чоловіка не покарали, а перевели на інший корабель. Коли туди ж прибула Дюбуа, він продовжив домагатись її. Після скарги його відсторонили від роботи на 10 днів, але він залишився служити на борту, і Дюбуа довелося продовжувати подавати йому їжу.

За даними Міністерства оборони Франції, минулого року військові отримали 226 заяв про сексуальне насильство або домагання. Жінки становлять понад 16% військовослужбовців Франції.

Нагадаємо, у 2021 році Німеччина вивела з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.