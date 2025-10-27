В Литве третью ночь подряд закрывали границу с Беларусью и аэропорт Вильнюса из-за метеошаров

В Литве в ночь на понедельник, 27 октября, закрывали пункты пропуска на границе с Беларусью, а также останавливали работу аэропорта Вильнюса из-за запуска метеошаров с белорусской стороны.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Литовская служба охраны госграницы (VSAT) сообщила, что с 22:00 воскресенья закрыли пограничные пункты с Беларусью в ответ на запуск воздушных шаров.

"С 22:10 из-за воздушных шаров, прилетевших из Беларуси в Литву, приостановлен пропуск транспортных средств и лиц через пограничные контрольные пункты Медынинкай и Шальчининкай", – сообщает VSAT.

Кроме того, из-за инцидента до четырех утра понедельника приостанавливал работу аэропорт Вильнюса.

Временные ограничения коснулись почти 50 рейсов: 13 были отменены, 14 перенаправлены, 20 задержаны. В целом ситуация затронула около семи тысяч пассажиров.

Напомним, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Также в связи с этим решили приостановить работу аэропорта Вильнюса.

Кроме того, аналогичная ситуация сложилась в ночь на субботу, 25 октября.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за угрозы контрабанды, осуществляемой с помощью метеошаров.