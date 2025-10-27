Стефанішина закликала США відновити і посилити санкції проти посланця Путіна

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що путінський посланець Киріл Дмитрієв, який наразі перебуває з візитом у Вашингтоні, заслуговує на відновлення та посилення проти нього американських санкцій.

Про це вона сказала у коментарі Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина наголосила, що діяльність Дмитрієва у США спрямована на те, щоб Росія мала змогу продовжувати війну в Україні та вбивати ще більше людей.

"Щодо причин перебування Кирила Дмитрієва в США – персональні санкції щодо цієї особи можна відновити та посилити. Його дії й публічні заяви спрямовані на те, щоби затягувати час, відводити фокус уваги від завершення війни, а також залучати більше фінансування для російської агресії та її спонсорів",– зауважила посол України.

За її словами, кремлівська пропаганда, яку повторює російський посланник, знову демонструє свою справжню сутність – відверту брехню й цинізм.

"На тлі постійних обстрілів України, які бачить весь світ у режимі реального часу, заяви Кирила Дмитрієва про те, що були припинені обстріли енергетики мають стати справжнім "червоним прапором". Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинного режиму Путіна, так само він робить і зараз",– наголосила Стефанішина.

У цьому звʼязку вона підкреслила, що зараз настав час розглянути можливість для поновлення санкцій проти Дмитрієва, "адже його діяльність спрямована на те, щоби російська воєнна машина мала змогу вбивати ще більше людей в Україні".

Посланник господаря Кремля щонайменше з пʼятниці перебуває у США і розповідає про зустрічі з американськими посадовцями. Публічно ж відомо тільки про його зустріч із членкинею Палати представників США Анною Пауліною Луною, яка часто повторює тези кремлівської пропаганди.

Зокрема, Дмитрієв виступив на Fox News і сказав, що Росія, США та Україна начебто "близькі до дипломатичного рішення", яке покладе край російсько-української війни.

Крім того, він говорив, що під час поїздки до США він доносив позицію свого шефа Владіміра Путіна про нібито безперспективність тиску на Росію.