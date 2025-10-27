Стефанишина призвала США возобновить и усилить санкции против посланника Путина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что путинский посланник Кирилл Дмитриев, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне, заслуживает возобновления и усиления против него американских санкций.

Об этом она сказала в комментарии Укринформу, сообщает "Европейская правда".

Стефанишина подчеркнула, что деятельность Дмитриева в США направлена на то, чтобы Россия могла продолжать войну в Украине и убивать еще больше людей.

"Что касается причин пребывания Кирилла Дмитриева в США – персональные санкции в отношении этого лица можно возобновить и усилить. Его действия и публичные заявления направлены на то, чтобы затягивать время, отводить фокус внимания от завершения войны, а также привлекать больше финансирования для российской агрессии и ее спонсоров", – отметила посол Украины.

По ее словам, кремлевская пропаганда, которую повторяет российский посланник, снова демонстрирует свою истинную сущность – откровенную ложь и цинизм.

"На фоне постоянных обстрелов Украины, которые видит весь мир в режиме реального времени, заявления Кирилла Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики, должны стать настоящим "красным флагом". Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина, так же он поступает и сейчас", – подчеркнула Стефанишина.

В связи с этим она подчеркнула, что сейчас настало время рассмотреть возможность возобновления санкций против Дмитриева, "ведь его деятельность направлена на то, чтобы российская военная машина могла убивать еще больше людей в Украине".

Посланник хозяина Кремля по крайней мере с пятницы находится в США и рассказывает о встречах с американскими чиновниками. Публично же известно только о его встрече с членом Палаты представителей США Анной Паулиной Луной, которая часто повторяет тезисы кремлевской пропаганды.

В частности, Дмитриев выступил на Fox News и сказал, что Россия, США и Украина якобы "близки к дипломатическому решению", которое положит конец российско-украинской войне.

Кроме того, он говорил, что во время поездки в США он доносил позицию своего шефа Владимира Путина о якобы бесперспективности давления на Россию.