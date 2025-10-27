США очікують від Угорщини відмови від нафти з РФ

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти і газу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вітакер сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За словами посла, США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його.

"Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", – сказав Вітакер.

Він додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу.

Як відомо, президент США Дональд Трамп очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.