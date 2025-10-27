США ожидают от Венгрии отказа от нефти из РФ

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уитакер сказал в эфире телеканала Fox News.

По словам посла, США ожидают, что такие страны как Венгрия, Словакия и Турция разработают план по избавлению от зависимости от российских энергоносителей и реализуют его.

"Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", – сказал Уитакер.

Он добавил, что США готовы помочь Венгрии избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

Как известно, президент США Дональд Трамп ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.