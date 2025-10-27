У Литві назвали приблизну кількість метеокуль, які знову зірвали роботу аеропорту Вільнюса

Ввечері у неділю у повітряний простір Литви залетіло суттєво більше метеокуль, аніж у попередні два дні, зафіксували понад 60 об’єктів.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав керівник Національного центру реагування на кризові ситуації Вільмантас Віткаускас.

Посадовець зазначив, що увечері 26 жовтня радари зафіксували у повітряному просторі набагато більше метеокуль, аніж у п’ятницю і суботу.

"Було зафіксовано 66 об’єктів. Порівняно з п’ятницею і суботою, це у кілька разів більше", – зазначив Віткаускас.

Він додав, що напрямок вітру сприяв руху метеокуль безпосередньо у напрямку аеропорту Вільнюса, через що ухвалили рішення зупиняти польоти.

За його словами, у зв’язку з новим інцидентом вже затримали одного підозрюваного.

Аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю закривали вже третю ніч поспіль, а загалом чотири рази за попередній тиждень.

Прем’єрка Інга Ругінене знову скликала безпекове засідання на понеділок, щоб обговорити способи системного вирішення проблеми. Вона не стала виключати, що буде ухвалено рішення про закриття двох КПП на кордоні з Білоруссю на тривалий час.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда.