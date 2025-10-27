В Литве назвали количество метеозондов, которые сорвали работу аэропорта Вильнюса

Вечером в воскресенье в воздушное пространство Литвы залетело существенно больше метеозондов, чем в предыдущие два дня, зафиксировали более 60 объектов.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом сказал руководитель Национального центра реагирования на кризисные ситуации Вильмантас Виткаускас.

Чиновник отметил, что вечером 26 октября радары зафиксировали в воздушном пространстве гораздо больше метеозондов, чем в пятницу и субботу.

"Было зафиксировано 66 объектов. По сравнению с пятницей и субботой, это в несколько раз больше", – отметил Виткаускас.

Он добавил, что направление ветра способствовало движению метеозондов непосредственно в направлении аэропорта Вильнюса, из-за чего было принято решение останавливать полеты.

По его словам, в связи с новым инцидентом уже задержали одного подозреваемого.

Аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью закрывали уже третью ночь подряд, а всего четыре раза за предыдущую неделю.

Премьер Инга Ругиненэ снова созвала заседание по безопасности на понедельник, чтобы обсудить способы системного решения проблемы. Она не стала исключать, что будет принято решение о закрытии двух КПП на границе с Беларусью на длительное время.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград.