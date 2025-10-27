Черногория отменяет безвизовый режим для граждан Турции

Черногория решила по ускоренной процедуре отменить безвизовый режим для граждан Турции.

Об этом объявил премьер-министр страны Милойко Спаич, сообщает "Европейская правда".

Спаич пообещал "найти оптимальную модель, которая будет отвечать взаимным интересам, в духе доброго сотрудничества и союзничества".

Поэтому, по его словам, в ближайшем будущем Черногория начнет "интенсивные переговоры" с Турецкой Республикой.

Портал Vijesti сообщает, что решение об отмене безвиза для турецких граждан было принято после того, как в черногорской столице Подгорице полиция провела масштабные рейды, которые стали ответом на нападение на 25-летнего местного жителя.

Пострадавший заявлял, что нападение на него совершили именно турецкие граждане.

Многочисленные жители района Забело, возмущенные вчерашним актом насилия, собрались и неоднократно скандировали пренебрежительные лозунги против турок.

По данным журналистов, трое граждан Турции даже забаррикадировались в казино после того, как, по словам очевидцев, группа местных жителей попыталась вступить с ними в физическую схватку.

Как сообщает N1, идентифицированы и задержаны два гражданина Турции, причастных к нападению на мужчину.

Полиция сообщила, что за последние 24 часа произошло несколько случаев насилия с участием граждан Турции, временно проживающих на территории Подгорицы, и что около 45 человек, граждан Турции, были задержаны.

По данным полиции, в Черногории официально проживают около 13 300 граждан Турции.

Сообщалось также, что Европейская комиссия будет иметь возможность ввести визовый режим для некоторых групп граждан Грузии в связи с нарушением грузинскими властями прав человека и верховенства права в новом регламенте по визам, который вступит в силу в ноябре 2025 года.

Сейчас Евросоюз рассматривает вариант приостановления безвизового режима для Грузии для давления на грузинские власти, избравшие антидемократический курс.