Трамп розкрив подробиці свого нещодавнього медогляду

Президент США Дональд Трамп поділився подробицями медичного огляду, який він нещодавно проходив в медичному центрі Волтера Ріда, розповівши, зокрема, що йому робити МРТ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав у розмові із журналістами на борту Air Force One у понеділок, його цитує CNN.

Як зазначає телеканал, це вперше Трамп ділиться подробицями свого медогляду.

"Так, мені зробили МРТ. Результати були відмінні. Я дав вам повні результати. Ми зробили МРТ…, знаєте, все було ідеально", – сказав він.

Водночас президент відмовився пояснити, чому він пройшов МРТ, сказавши журналістам "запитати лікарів".

За словами Трампа, його лікарі надали журналістам "дуже переконливий" звіт про обстеження, але Білий дім раніше не розкривав причину його незвичного другого медогляду, що є відхиленням від традиційної практики президента проходити одне комплексне обстеження на рік.

"Я думаю, вони дали вам дуже переконливі висновки – ніхто ніколи не давав вам таких звітів, як я. І якби я не вважав, що все буде добре, я б повідомив вам про це, я б не тікав. Я б щось зробив. Але лікар сказав, що це одні з найкращих результатів для цього віку, одні з найкращих результатів, які вони коли-небудь бачили", – сказав 79-річний Трамп.

Трампа неодноразово звинувачували в недостатній відкритості щодо стану здоров'я, незважаючи на величезний суспільний інтерес до самопочуття глави американської держави.

У вересні він спростував чутки в соціальних мережах про своє здоров'я, включаючи неправдиві повідомлення про його смерть

Трамп проходив комплексний медичний огляд у квітні, після чого його лікар написав довідку, в якій зазначив, що президент США має "відмінне здоров'я".

Водночас у липні повідомляли, що медичне обстеження виявило в Трампа хронічну венозну недостатність.