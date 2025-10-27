Трамп раскрыл подробности своего недавнего медосмотра

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями медицинского осмотра, который он недавно проходил в медицинском центре Уолтера Рида, рассказав, в частности, что ему делать МРТ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал в разговоре с журналистами на борту Air Force One в понедельник, его цитирует CNN.

Как отмечает телеканал, это впервые Трамп делится подробностями своего медосмотра.

"Да, мне сделали МРТ. Результаты были отличные. Я дал вам полные результаты. Мы сделали МРТ..., знаете, все было идеально", – сказал он.

В то же время президент отказался объяснить, почему он прошел МРТ, сказав журналистам "спросить врачей".

По словам Трампа, его врачи предоставили журналистам "очень убедительный" отчет об обследовании, но Белый дом ранее не раскрывал причину его необычного второго медосмотра, что является отклонением от традиционной практики президента проходить одно комплексное обследование в год.

"Я думаю, они дали вам очень убедительные выводы – никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я не считал, что все будет хорошо, я бы сообщил вам об этом, я бы не убегал. Я бы что-то сделал. Но врач сказал, что это одни из лучших результатов для этого возраста, одни из лучших результатов, которые они когда-либо видели", – сказал 79-летний Трамп.

Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости в отношении состояния здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.

В сентябре он опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти

Трамп прошел комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщали, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.