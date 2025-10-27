Угорщина, Словаччина та Румунія знов вимагають захисних заходів щодо торгівлі з Україною

Аграрні міністри Угорщини, Румунії та Словаччини ініціювали обговорення на засіданні Ради ЄС з сільського господарства 27 жовтня у Люксембурзі питання щодо запровадження захисних заходів у торговельних угодах ЄС, зокрема з Україною.

Про це йдеться у тексті листа, адресованого європейським комісарам з торгівлі Марошу Шефчовичу та з сільського господарства Крістофу Хансену, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

На вимогу Угорщини, Словаччини та Румунії Рада ЄС з питань сільського господарства обговорить захисні заходи щодо торговельної угоди ЄС та України.

Як повідомили "Європейській правді" в Раді ЄС, дискусія щодо вказаного питання на Раді ЄС запланована увечері в понеділок, 27 жовтня.

Раніше цього ж дня міністри ЄС заслухають доповідь щодо стану сільського господарства в Україні у зв’язку з агресією Росії та про проблеми експорту сільгосппродукції, у обговоренні візьме участь віцепрем’єр України Тарас Качка.

"Ми вважаємо, що… Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС і Україною (DCFTA) не враховує належним чином інтереси фермерів та виробників харчових продуктів Європейського Союзу. Тому ми вважаємо за важливе запровадити ефективні захисні заходи", – йдеться у тексті листа трьох міністрів.

На їх переконання, закладена в угоду тарифна квота, встановлена на рівні ЄС, "сама по собі не може забезпечити достатній захист для прикордонних держав-членів".

"Тому ми закликаємо Європейську комісію запропонувати автоматично застосовувані регіональні захисні механізми для прикордонних держав-членів шляхом установлення індивідуальних обсягів-тригерів (квот) для найбільш чутливих сільськогосподарських продуктів", – вимагають Угорщина, Словаччина та Румунія.

Основою для визначення цих квот "мають бути нормальні, довоєнні двосторонні торговельні потоки між кожною прифронтовою державою-членом та Україною".

"У цьому контексті також надзвичайно важливо врегулювати проблему імпорту кукурудзи", – йдеться в листі.

"Крім того, ми закликаємо Європейську комісію створити спеціальний фонд для компенсації збитків, яких можуть зазнати сільськогосподарські виробники у прифронтових державах-членах внаслідок надмірного імпорту з України в майбутньому", – звернулися до Єврокомісії аграрні міністри трьох держав.

Як повідомляла "Європейська правда", Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі 14 жовтня схвалив рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції України до ЄС.

Рада ЄС напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Деталі нових умов торгівлі раніше пояснював Тарас Качка.

Раніше Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія заявили, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.