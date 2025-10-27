Венгрия, Словакия и Румыния снова требуют защитных мер по торговле с Украиной

Аграрные министры Венгрии, Румынии и Словакии инициировали обсуждение на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству 27 октября в Люксембурге вопрос о введении защитных мер в торговых соглашениях ЕС, в частности, с Украиной.

Об этом говорится в тексте письма, адресованного европейским комиссарам по торговле Марошу Шефчовичу и по сельскому хозяйству Кристофу Хансену, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

По требованию Венгрии, Словакии и Румынии Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства обсудит защитные меры по торговому соглашению ЕС и Украины.

Как сообщили "Европейской правде" в Совете ЕС, дискуссия по указанному вопросу на Совете ЕС запланирована вечером в понедельник, 27 октября.

Ранее в этот же день министры ЕС заслушают доклад о состоянии сельского хозяйства в Украине в связи с агрессией России и о проблемах экспорта сельхозпродукции, в обсуждении примет участие вице-премьер Украины Тарас Качка.

"Мы считаем, что... Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (DCFTA) не учитывает должным образом интересы фермеров и производителей пищевых продуктов Европейского Союза. Поэтому мы считаем важным ввести эффективные защитные меры", – говорится в тексте письма трех министров.

По их убеждению, заложенная в соглашение тарифная квота, установленная на уровне ЕС, "сама по себе не может обеспечить достаточную защиту для приграничных государств-членов".

"Поэтому мы призываем Европейскую комиссию предложить автоматически применяемые региональные защитные механизмы для приграничных государств-членов путем установления индивидуальных объемов-триггеров (квот) для наиболее чувствительных сельскохозяйственных продуктов", – требуют Венгрия, Словакия и Румыния.

Основой для определения этих квот "должны быть нормальные, довоенные двусторонние торговые потоки между каждым прифронтовым государством-членом и Украиной".

"В этом контексте также чрезвычайно важно урегулировать проблему импорта кукурузы", – говорится в письме.

"Кроме того, мы призываем Европейскую комиссию создать специальный фонд для компенсации убытков, которые могут понести сельскохозяйственные производители в прифронтовых государствах-членах в результате чрезмерного импорта из Украины в будущем", – обратились к Еврокомиссии аграрные министры трех государств.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе 14 октября одобрил решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт аграрной продукции Украины в ЕС.

Совет ЕС накануне принял условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Детали новых условий торговли ранее объяснял Тарас Качка.

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния заявили, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.