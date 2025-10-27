Радник президента Литви про ситуацію з метеокулями: ми у кризі

Радник литовського президента Дейвідас Матульоніс, коментуючи часті випадки прильоту метеозондів з Білорусі, заявив, що Литва опинилась у кризі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Матульоніса наводить Delfi.

За його словами, стає все більш очевидним, що ці інциденти є гібридною психологічною акцією.

"Маю констатувати, що ми перебуваємо в кризі. Криза досить серйозна, і це вже не тільки питання уряду, це питання всіх нас, щоб об'єднати зусилля і вирішити цю проблему", – зазначив Матульоніс.

За його словами, у цих інцидентах контрабанда використовується як прикриття.

"Це гібридна психологічна операція", – підкреслив він.

За словами радника, для вирішення цієї ситуації необхідно вжити дипломатичних заходів, звернувшись за допомогою до союзників.

"Це не тільки внутрішня справа Литви. Ми повинні чітко дати зрозуміти нашим партнерам, що ми зіткнулися з гібридною атакою і очікуємо додаткової підтримки", – додав він.

Матульоніс також розповів, що на засіданні Комісії з національної безпеки (КНБ) у понеділок будуть обговорюватися можливі способи спуску метеозондів без створення загрози для населення.

"Нам потрібно знайти ефективні кінетичні засоби для спуску цих метеозондов. Це, ймовірно, буде найскладніше завдання, яке ми розглянемо", – вказав радник.

Обговорюючи можливе постійне закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, він заявив, що цей захід не принесе особливої користі в разі гібридної атаки.

"Якщо це гібридна операція, то закриття мало що дасть. Але якщо це дійсно організована злочинна контрабанда, то, звичайно, це може вплинути на Білорусь. Закриття завдає значної економічної шкоди, тому я думаю, що воно повинно мати певний ефект. Однак, залежно від основних цілей, цим користується наша сусідня, недружня держава", – підкреслив Матульоніс.

Аеропорт Вільнюса і кордони з Білоруссю закривали вже третю ніч поспіль, а загалом чотири рази за попередній тиждень.

Прем’єрка Інга Ругінене знову скликала безпекове засідання на понеділок, щоб обговорити способи системного вирішення проблеми. Вона не стала виключати, що буде ухвалено рішення про закриття двох КПП на кордоні з Білоруссю на тривалий час.

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін і обмежити транзит до Калінінграда.