Советник президента Литвы о ситуации с метеошарами: мы в кризисе

Советник литовского президента Дейвидас Матульонис, комментируя частые случаи прилета метеозондов из Беларуси, заявил, что Литва оказалась в кризисе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Матульониса приводит Delfi.

По его словам, становится все более очевидным, что эти инциденты являются гибридной психологической акцией.

"Должен констатировать, что мы находимся в кризисе. Кризис достаточно серьезный, и это уже не только вопрос правительства, это вопрос всех нас, чтобы объединить усилия и решить эту проблему", – отметил Матульонис.

По его словам, в этих инцидентах контрабанда используется как прикрытие.

"Это гибридная психологическая операция", – подчеркнул он.

По словам советника, для решения этой ситуации необходимо принять дипломатические меры, обратившись за помощью к союзникам.

"Это не только внутреннее дело Литвы. Мы должны четко дать понять нашим партнерам, что мы столкнулись с гибридной атакой и ожидаем дополнительной поддержки", – добавил он.

Матульонис также рассказал, что на заседании Комиссии по национальной безопасности (КНБ) в понедельник будут обсуждаться возможные способы спуска метеозондов без создания угрозы для населения.

"Нам нужно найти эффективные кинетические средства для спуска этих метеозондов. Это, вероятно, будет самая сложная задача, которую мы рассмотрим", – указал советник.

Обсуждая возможное постоянное закрытие пунктов пропуска на границе с Беларусью, он заявил, что эта мера не принесет особой пользы в случае гибридной атаки.

"Если это гибридная операция, то закрытие мало что даст. Но если это действительно организованная преступная контрабанда, то, конечно, это может повлиять на Беларусь. Закрытие наносит значительный экономический ущерб, поэтому я думаю, что оно должно иметь определенный эффект. Однако, в зависимости от основных целей, этим пользуется наше соседнее, недружественное государство", – подчеркнул Матульонис.

Аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью закрывали уже третью ночь подряд, а всего четыре раза за предыдущую неделю.

Премьер Инга Ругинене снова созвала заседание по безопасности на понедельник, чтобы обсудить способы системного решения проблемы. Она не стала исключать, что будет принято решение о закрытии двух КПП на границе с Беларусью на длительное время.

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград.