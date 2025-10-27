Литва решила полностью закрыть границу с Беларусью из-за инцидентов с метеошарами

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что на фоне инцидентов с метеозондами правительство уже подготовило решение о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок.

Заявление главы правительства Литвы приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В то же время Ругинене уточнила, что в закрытии границы будут действовать определенные исключения.

"Это означает, что дипломаты и дипломатическая почта смогут пересекать границу, также граждане Литвы и ЕС смогут возвращаться из Беларуси к нам, но все остальное передвижение будет прекращено. Таким образом мы посылаем сигнал Беларуси – никакие гибридные атаки здесь не будут терпимы, и мы примем самые строгие меры, чтобы их остановить", – подчеркнула она.

Кроме того, по словам премьера, с понедельника армия принимает "все необходимые меры" для нейтрализации залетевших шаров, включая применение кинетических средств для их сбивания.

Ругинене также добавила, что Литва теперь может отслеживать направление движения метеорологических шаров.

"Мы уже начали фиксировать не только количество шаров, но и внимательно наблюдать за направлением их полета. Это позволит нам точнее координировать действия и соответствующим образом регулировать работу аэропортов", – рассказала она.

Как известно, президент Литвы Гитанас Науседа предлагал закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград.

Напомним, аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью закрывали уже третью ночь подряд, а всего четыре раза за предыдущую неделю.