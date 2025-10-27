У Латвії чотирьох осіб підозрюють у підготовці диверсій в інтересах РФ

Служба держбезпеки Латвії (VDD) ініціювала висунення звинувачень чотирьом особам, яких підозрюють у підготовці серйозних диверсій в країні в інтересах Росії.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на свої джерела у службі, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися, що ще 17 жовтня Служба держбезпеки звернулася до прокуратури щодо відкриття кримінального провадження проти чотирьох осіб у зв’язку з діяльністю у Латвії в інтересах російських спецслужб.

Трьох із групи затримали навесні, четвертий ще раніше опинився під вартою. Щонайменш двоє є громадянами Латвії.

За висновками VDD, підозрювані діяли групою і займалися плануванням та виконанням зловмисних дій проти різних об’єктів на території Латвії.

Підозрювані, як вважають, вже здійснили умисний підпал проти об’єкта приватної компанії восени 2023 року. Компанія реалізовувала дотичний до оборони проєкт.

Крім того, на початку 2024 року зазначені особи готували підпал української фури на території об’єкта критичної інфраструктури у Латвії – слідство встановило, що вони досліджували місцевість, входи й виходи тощо.

Також з’ясували, що вони проводили фото- й відеофіксацію інших об’єктів та надсилали їх російським кураторам.

У Польщі минулого тижня оголосили вироки трьом українцям, причетним до підпалів обʼєктів у Європі, а у Британії затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії.