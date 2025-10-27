В Латвии четырех человек подозревают в подготовке диверсий в интересах РФ

Служба госбезопасности Латвии (VDD) инициировала выдвижение обвинений четырем лицам, которых подозревают в подготовке серьезных диверсий в стране в интересах России.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на свои источники в службе, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали, что еще 17 октября Служба госбезопасности обратилась в прокуратуру об открытии уголовного производства против четырех человек в связи с деятельностью в Латвии в интересах российских спецслужб.

Троих из группы задержали весной, четвертый еще раньше оказался под стражей. По меньшей мере двое являются гражданами Латвии.

По выводам VDD, подозреваемые действовали группой и занимались планированием и выполнением злонамеренных действий против различных объектов на территории Латвии.

Подозреваемые, как полагают, уже совершили умышленный поджог против объекта частной компании осенью 2023 года. Компания реализовывала проект, касающийся обороны.

Кроме того, в начале 2024 года указанные лица готовили поджог украинской фуры на территории объекта критической инфраструктуры в Латвии – следствие установило, что они исследовали местность, входы и выходы и тому подобное.

Также выяснили, что они проводили фото– и видеофиксацию других объектов и отправляли их российским кураторам.

В Польше на прошлой неделе объявили приговоры трем украинцам, причастным к поджогам объектов в Европе, а в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.