В Латвии четырех человек подозревают в подготовке диверсий в интересах РФ
Служба госбезопасности Латвии (VDD) инициировала выдвижение обвинений четырем лицам, которых подозревают в подготовке серьезных диверсий в стране в интересах России.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на свои источники в службе, пишет "Европейская правда".
Журналисты узнали, что еще 17 октября Служба госбезопасности обратилась в прокуратуру об открытии уголовного производства против четырех человек в связи с деятельностью в Латвии в интересах российских спецслужб.
Троих из группы задержали весной, четвертый еще раньше оказался под стражей. По меньшей мере двое являются гражданами Латвии.
По выводам VDD, подозреваемые действовали группой и занимались планированием и выполнением злонамеренных действий против различных объектов на территории Латвии.
Подозреваемые, как полагают, уже совершили умышленный поджог против объекта частной компании осенью 2023 года. Компания реализовывала проект, касающийся обороны.
Кроме того, в начале 2024 года указанные лица готовили поджог украинской фуры на территории объекта критической инфраструктуры в Латвии – следствие установило, что они исследовали местность, входы и выходы и тому подобное.
Также выяснили, что они проводили фото– и видеофиксацию других объектов и отправляли их российским кураторам.
В Польше на прошлой неделе объявили приговоры трем украинцам, причастным к поджогам объектов в Европе, а в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.