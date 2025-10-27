США і Китай узгодили рамку угоди про торгівлю перед очікуваною зустріччю лідерів

Переговорні команди США і Китаю домовилися про "рамку" торговельної угоди між країнами перед очікуваною зустріччю президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Американська і китайська команди домовилися про рамкову угоду, що визначить подальші умови торгівлі між країнами та відверне тарифи у розмірі 157%, якими Трамп погрожував Китаю.

"Думаю, ми досягли ґрунтовної "рамки" для наших лідерів, які зустрінуться у наступний четвер", – прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессент, який очолює перговорну команду разом з торговим представником Джеймісоном Гріром.

Останній раунд перемовин проходив в Куала-Лумпурі у Малайзії, що було першою точкою зупинки Трампа у рамках його дипломатичного турне країнами Азії.

Бессент зазначив, що США розраховують на поступки у питанні експортного контролю Китаю на рідкісноземельні метали, та що очікуються значні закупівлі Китаєм американської сої – досі це був найбільший ринок для експорту і від цього прямо залежить прибуток фермерів з кількох американських штатів.

Крім того, Бессент заявив про "фінальну угоду щодо TikTok".

Очікувана зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде першою за другої президентської каденції Дональда Трампа.

Також Трамп заявив, що "залюбки" зустрівся би з лідером КНДР Кім Чен Ином під час свого турне країнами Азії.