Трамп каже, що "залюбки" зустрівся б із Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що "залюбки" зустрівся б із північнокорейським лідером Кім Чен Ином під час свого турне країнами Азії.

Про це американський президент сказав у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One у понеділок, його слова наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив американський президент, він готовий до зустрічі з Кім Чен Ином, якщо цього ж хотітиме лідер КНДР.

"Я не згадував про це, я нічого не говорив, але я б залюбки зустрівся б з ним, якщо він захоче. Я чудово ладнав з Кім Чен Ином, він мені подобався, я йому подобався, якщо він захоче зустрітися, я буду в Південній Кореї", – сказав Трамп.

Трамп відвідає Південну Корею наприкінці цього тижня, де візьме участь у саміті глав компаній Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

На запитання, чи розглядатиме він можливість продовження своєї поїздки, щоб полегшити можливу зустріч з Кімом, Трамп відповів, що він відкритий для цього.

"Я не думав про це, але думаю, що відповідь буде "так", я б це зробив, звичайно. Це наша остання зупинка, так що це досить легко зробити", – зауважив він.

Президента також спитали, що США можуть запропонувати Північній Кореї як стимул для проведення такої зустрічі, на що він відповів. "Ну, у нас є санкції, це досить серйозний крок для початку. У мене просто хороші стосунки з ним (Кім Чен Ином. – Ред.), я був би радий його побачити".

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.