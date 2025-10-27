США и Китай согласовали рамку соглашения о торговле перед ожидаемой встречей лидеров

Переговорные команды США и Китая договорились о "рамке" торгового соглашения между странами перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Американская и китайская команды договорились о рамочном соглашении, которое определит дальнейшие условия торговли между странами и предотвратит тарифы в размере 157%, которыми Трамп угрожал Китаю.

"Думаю, мы достигли основательной "рамки" для наших лидеров, которые встретятся в следующий четверг", – прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент, который возглавляет переговорную команду вместе с торговым представителем Джеймисоном Гриром.

Последний раунд переговоров проходил в Куала-Лумпуре в Малайзии, что было первой точкой остановки Трампа в рамках его дипломатического турне по странам Азии.

Бессент отметил, что США рассчитывают на уступки в вопросе экспортного контроля Китая на редкоземельные металлы, и что ожидаются значительные закупки Китаем американской сои – до сих пор это был крупнейший рынок для экспорта и от этого напрямую зависит прибыль фермеров из нескольких американских штатов.

Кроме того, Бессент заявил о "финальном соглашении по TikTok".

Ожидаемая встреча между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином будет первой при второй президентской каденции Дональда Трампа.

Также Трамп заявил, что "с удовольствием" встретился бы с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего турне по странам Азии.