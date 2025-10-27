Польща затримала ще двох українців за підозрою у шпигунстві

Польща затримала ще двох українців, яких звинувачують у зборі інформації про військових та критичну інфраструктуру на користь іноземної розвідки.

Про це сказав у понеділок, 27 жовтня, міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

За словами польського міністра, ці двоє українців були серед восьми осіб, про затримання яких Польщею та Румунією було оголошено минулого тижня.

"Це свідчить про те, що ми спостерігаємо активізацію диверсійної діяльності та підготовку до диверсійних випадків", – заявив він.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомило, що двоє громадян України, віком 32 і 34 роки, були затримані в місті Катовіце 14 жовтня.

За даними ABW, підозрювані нібито збирали інформацію про членів Збройних сил Польщі та інфраструктуру, пов'язану з діяльністю на підтримку України.

Як інформували, вранці 21 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.

У зв'язку з цією справою, було відомо, що в Польщі було затримано Данила Г., а в Румунії – двох українських громадян, які співпрацювали з підозрюваним. Їх затримали 5 жовтня у Білій Підляській.

Згідно з висновками слідства, Данило Г. діяв спільно з іншими особами, виконуючи завдання, доручені російськими спецслужбами. 17 жовтня окружний суд столиці Варшави ухвалив рішення про тримісячне утримання підозрюваного під вартою.

Румунський суд ухвалив рішення про утримання під вартою затриманих у країні громадян протягом 30 днів.