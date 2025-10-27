Польша задержала еще двух украинцев по подозрению в шпионаже

Польша задержала еще двух украинцев, которых обвиняют в сборе информации о военных и критической инфраструктуре в пользу иностранной разведки.

Об этом сказал в понедельник, 27 октября, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

По словам польского министра, эти двое украинцев были среди восьми человек, о задержании которых Польшей и Румынией было объявлено на прошлой неделе.

"Это свидетельствует о том, что мы наблюдаем активизацию диверсионной деятельности и подготовку к диверсионным случаям", – заявил он.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что двое граждан Украины, в возрасте 32 и 34 года, были задержаны в городе Катовице 14 октября.

По данным ABW, подозреваемые якобы собирали информацию о членах Вооруженных сил Польши и инфраструктуре, связанной с деятельностью в поддержку Украины.

Как информировали, утром 21 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что агентство внутренней безопасности в сотрудничестве с другими службами недавно задержало восемь человек в разных частях страны по подозрению в подготовке диверсий.

В связи с этим делом, было известно, что в Польше был задержан Даниил Г., а в Румынии – два украинских гражданина, которые сотрудничали с подозреваемым. Их задержали 5 октября в Белой Подляской.

Согласно выводам следствия, Даниил Г. действовал совместно с другими лицами, выполняя задания, порученные российскими спецслужбами. 17 октября окружной суд столицы Варшавы принял решение о трехмесячном содержании подозреваемого под стражей.

Румынский суд принял решение о содержании под стражей задержанных в стране граждан в течение 30 дней.