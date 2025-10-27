Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами, є загиблі

Неподалік грецького острова Лесбос затонув човен із мігрантами, внаслідок чого щонайменше четверо людей загинули.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У понеділок, 27 жовтня, грецька берегова охорона змогла врятувати сімох людей, які постраждали внаслідок інциденту.

"Ми витягли чотири тіла, рятувальна операція триває. Ми не знаємо, чи було на човні більше людей", – сказав представник берегової охорони.

Це другий смертельний інцидент із мігрантами біля Лесбосу, поблизу турецького узбережжя, у жовтні.

Греція опинилася на передовій міграційної кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей, які втікали від війни та бідності на Близькому Сході та в Африці, перетнули кордон Європи.

Потім потік мігрантів зменшився. Однак нещодавно середземноморська країна посилила міграційні правила після поновлення припливу мігрантів з Лівії через грецькі острови Крит і Гавдос.

Нагадаємо, нещодавно Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку.

Також мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.