У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Неподалеку от греческого острова Лесбос затонула лодка с мигрантами, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В понедельник, 27 октября, греческая береговая охрана смогла спасти семь человек, пострадавших в результате инцидента.

"Мы вытащили четыре тела, спасательная операция продолжается. Мы не знаем, было ли на лодке больше людей", – сказал представитель береговой охраны.

Это второй смертельный инцидент с мигрантами у Лесбоса, вблизи турецкого побережья, в октябре.

Греция оказалась на передовой миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда более миллиона человек, которые бежали от войны и бедности на Ближнем Востоке и в Африке, пересекли границу Европы.

Затем поток мигрантов уменьшился. Однако недавно средиземноморская страна ужесточила миграционные правила после возобновления притока мигрантов из Ливии через греческие острова Крит и Гавдос.

Напомним, недавно Греция ужесточила наказание для мигрантов, которым отказали в убежище.

Также мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мер по ускорению депортации.