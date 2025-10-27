Премьер Литвы раскрыла план действий в ответ на "гибридные" метеозонды из Беларуси

Премьер Литвы Инга Ругинене заявила, что отныне литовские пограничники начнут сбивать контрабандные метеозонды из Беларуси, и объявила комплекс других мер в ответ на это гибридное влияние.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Премьер заявила, что с 27 октября военные начнут принимать "все меры" для противодействия метеозондам из Беларуси, в том числе сбивать их.

"Так мы пошлем сигнал, что мы готовы к самым решительным действиям, когда наше воздушное пространство нарушают", – сказала Ругинене.

Она не стала раскрывать, как именно собираются сбивать метеошары. "Это чувствительная информация. Но у военных уже есть план действий (...). Алгоритм разрабатывали вместе с военными, шары будут сбивать", – сказала премьер.

Инга Ругинене заявила, что инициировала работу над дополнительными санкциями против Беларуси на уровне ЕС, для чего будет активно консультироваться также с Польшей и Латвией.

Кроме того, как уже сообщалось, Литва не исключает задействования 4-й статьи Североатлантического договора, предусматривающей консультации.

После закрытия границы с Беларусью на неопределенный срок будут некоторые исключения – для дипломатов и дипломатической почты, а также граждан Литвы и других стран ЕС, которые хотят выехать из Беларуси.

Кроме того, инициируют введение наказания в виде лишения свободы для лиц, которые подбирают контрабанду, переданную таким образом.

Напомним, аэропорт Вильнюса и границы с Беларусью уже третью ночь подряд закрывали из-за прилета из Беларуси десятков метеозондов с контрабандными сигаретами, а всего за предыдущую неделю так произошло уже четыре раза.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что метеозонды с контрабандой над Литвой являются ничем иным, как новой гибридной провокацией РФ и Беларуси против НАТО, и назвал шаги, которые считает целесообразными в качестве ответных мер.