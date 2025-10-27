Подрыв "Северных потоков": суд в Италии подтвердил решение об экстрадиции украинца

Итальянский апелляционный суд в городе Болонья подтвердил решение относительно экстрадиции украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Эту информацию подтвердил адвокат украинца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Еще в середине сентября итальянский суд вынес решение об экстрадиции Сергея К. в Германию, но защите украинца удалось остановить этот процесс. Верховный суд Италии вернул дело в суд в Болонье из-за процедурных нарушений.

Новое судебное решение открывает путь для немецких прокуроров к непосредственному допросу подозреваемого в связи с диверсией, которая прервала ключевой путь для поставок российского газа в Европу.

Однако адвокат 49-летнего украинца Никола Канестрини после решения суда в Болонье объявил, что подаст апелляцию в Кассационный суд в Риме.

Мужчина, которого в соответствии с немецким законодательством о защите персональных данных идентифицируют только как Сергея К., был арестован в августе вблизи итальянского города Римини на основании европейского ордера.

Напомним, речь идет о гражданине Украины Сергее Кузнецове. Согласно заявлению, опубликованному немецкой прокуратурой в августе, Кузнецов был членом группы лиц, которые установили взрывные устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина непричастна к взрывам, и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.