Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною через ремонт мосту на Тисі 

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною у звʼязку з ремонтом мосту, що проходить через річку Тиса.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

Йдеться про обмеження дорожнього руху у пункті пропуску "Солотвино – Сігету Мармацієй". Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через річку Тиса, який лежить між цими пунктами пропуску.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

У митній службі закликали взяти до уваги цю інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску.

Нагадаємо, румунська сторона ще в січні повідомляла про обмеження роботи КПП "Солотвино – Сігету Мармацієй" через ремонт моста через Тису. Тоді заявляли, що ремонтні роботи заплановані на 50 днів.

Цей пункт пропуску мав обмеження в роботі й наприкінці листопада – на початку грудня минулого року, також через ремонт цього мосту.