Румыния продлила ограничения движения на границе с Украиной из-за ремонта моста на Тисе

Румыния продлила ограничения дорожного движения на границе с Украиной в связи с ремонтом моста, проходящего через реку Тиса.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Речь идет об ограничении дорожного движения в пункте пропуска "Солотвино – Сигету Мармацией". Ограничения движения связаны с продолжением работ на мосту через реку Тиса, который лежит между этими пунктами пропуска.

Как отмечает румынская сторона, автомобильное движение будет закрыто для проведения ремонтных работ инфраструктуры моста с 27 октября сроком на 33 дня в промежуток времени с 9:00 до 15:30.

В этот период пешеходный доступ будет осуществляться в обычном режиме.

В таможенной службе призвали принять во внимание эту информацию и при необходимости пересечения границы воспользоваться другими пунктами пропуска.

Напомним, румынская сторона еще в январе сообщала об ограничении работы КПП "Солотвино – Сигету Мармацией" из-за ремонта моста через Тису. Тогда заявляли, что ремонтные работы запланированы на 50 дней.

Этот пункт пропуска имел ограничения в работе и в конце ноября – начале декабря прошлого года, также из-за ремонта этого моста.