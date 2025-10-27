Орбан поїде до Трампа для обговорення санкцій США проти нафти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський президент Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення американських санкцій проти російської нафти.

Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами у Будапешті у понеділок, 27 жовтня, він заявив, що цього тижня Угорщина оцінить точний "юридичний і фізичний вплив" санкцій США, які минулого тижня Трамп ввів проти російських компаній.

"За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", – заявив глава угорської дипломатії.

За словами Сійярто, Трамп і Орбан мають зустрітися у Вашингтоні в другій половині наступного тижня. Точної дати він не назвав.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Після цього посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти і газу.