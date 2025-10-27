Орбан поедет к Трампу для обсуждения санкций США против нефти РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп встретятся на следующей неделе для обсуждения американских санкций против российской нефти.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами в Будапеште в понедельник, 27 октября, он заявил, что на этой неделе Венгрия оценит точное "юридическое и физическое влияние" санкций США, которые на прошлой неделе Трамп ввел против российских компаний.

"При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", – заявил глава венгерской дипломатии.

По словам Сийярто, Трамп и Орбан должны встретиться в Вашингтоне во второй половине следующей недели. Точной даты он не назвал.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

После этого Орбан заявил, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

После этого посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон ожидает от Венгрии отказа от российской нефти и газа.