Politico: Германия планирует оборонные закупки на 377 млрд евро

Новые внутренние документы немецкого правительства свидетельствуют, что Германия намерена осуществить оборонные закупки на 377 млрд евро в наземной, воздушной, морской, космической и киберсферах.

С 39-страничным документом ознакомилось издание Politico, пишет "Европейская правда".

Документ является обзором планов закупок вооружений, которые будут подробно прописаны в оборонном бюджете Германии на 2026 год, но многие из них касаются долгосрочных приобретений без четко определенных сроков.

В совокупности это всеобъемлющая "дорожная карта" давно назревшей реформы оборонного сектора Германии, прочно основанная на поддержке отечественной промышленности.

Немецкие компании доминируют среди идентифицированных тендеров: около 160 проектов общей стоимостью 182 млрд евро связаны с внутренними подрядчиками.

Rheinmetall является безусловным лидером: группа из Дюссельдорфа и ее дочерние предприятия фигурируют в 53 отдельных пунктах плана на сумму более 88 млрд евро. Примерно 32 млрд евро должны поступить непосредственно Rheinmetall, а еще 56 млрд – ее дочерним компаниям и совместным предприятиям.

Документ предусматривает, в частности, поставку 687 боевых машин Puma, из них 662 в боевой версии и 25 – учебной, до 2035 года. В сфере ПВО Бундесвер планирует закупить 561 систему Skyranger 30.

Diehl Defence остается вторым основным промышленным партнером, а ракетная система IRIS-T – ключевым элементом модернизированной системы ПВО Германии.

Дроны также занимают весомое место в военных планах страны. А одним из самых политически окрашенных планов в списке пожеланий Бундесвера является потенциальное пополнение парка 15 самолетами F-35 от Lockheed Martin стоимостью около 2,5 млрд евро.

Также Бундесвер планирует приобрести 400 крылатых ракет Tomahawk Block Vb примерно за 1,15 млрд евро, а также три пусковые установки Lockheed Martin Typhon стоимостью 220 млн евро – такая комбинация обеспечит Германии дальность удара 2000 километров.

Стоит отметить, что весной коалиция в Германии согласовала многомиллиардный пакет для обороны и инфраструктуры за счет увеличения заимствований.

В прошлые годы Бундесвер страдал от недостатка техники во всех родах войск и дефицита боеприпасов на десятки миллиардов евро.

