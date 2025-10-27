Укр Рус Eng

У Львів приїхала глава МЗС Словенії

Новини — Понеділок, 27 жовтня 2025, 17:13 — Уляна Кричковська

Міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон прибула із робочим візитом у Львів, де вшанувала українських та словенських полеглих воїнів.

Про це повідомила Львівська обласна рада, передає "Європейська правда".

27 жовтня у межах робочого візиту до Львова Файон відвідала Личаківський цвинтар.

Як зазначається, візит Файон на Львівщину є частиною ширшої поїздки українськими регіонами, під час якої словенська делегація ознайомлюється з гуманітарною ситуацією та потребами України в умовах війни. 

Делегація поклала квіти до могили української парамедикині і журналістки Ірини Цибух, яка загинула під час російсько-української війни, а також до пам’ятника словенським воїнам, полеглим під час Першої світової війни.

Фото: Львівська обласна рада
Фото: Львівська обласна рада

13 жовтня премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що його країна приєдналась до PURL – програми закупівлі американської зброї для України.

Як відомо, європейські країни купують американську зброю для України в межах програми PURL, розробленої президентом Дональдом Трампом і генсеком НАТО Марком Рютте в липні.

