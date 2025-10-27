Во Львов приехала глава МИД Словении

Министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон находилась с рабочим визитом во Львове, где почтила память украинских и словенских павших воинов.

Об этом сообщил Львовский областной совет, передает "Европейская правда".

27 октября в рамках рабочего визита во Львов Файон посетила Лычаковское кладбище.

Как отмечается, визит Файон на Львовщину является частью более широкой поездки по украинским регионам, во время которой словенская делегация знакомится с гуманитарной ситуацией и потребностями Украины в условиях войны.

Делегация возложила цветы к могиле украинского парамедика и журналистки Ирины Цыбух, погибшей во время российско-украинской войны, а также к памятнику словенским воинам, павшим во время Первой мировой войны.

Фото: Львовский областной совет

13 октября премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что его страна присоединилась к PURL – программе закупки американского оружия для Украины.

Как известно, европейские страны покупают американское оружие для Украины в рамках программы PURL, разработанной президентом Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте в июле.