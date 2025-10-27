На трех КПП с Польшей возможны задержки из-за запуска цифровой системы ЕС

В связи с началом работы цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на трех КПП на границе с Польшей 27 октября возможно замедление движения на въезд в соседнюю страну.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

В частности, возможно замедление движения транспорта в пунктах пропуска "Нижанковичи – Мальховице", "Смильница – Кроссценко" и "Грушев – Будомеж". Причина – начало работы цифровой Системы въезда/выезда (Entry/Exit System, EES).

"Просим водителей учитывать указанные обстоятельства и выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", – призвали в Государственной таможенной службе.

Напомним, 12 октября на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны начали внедрять новую цифровую систему въезда и выезда – EES.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно вводят систему в эксплуатацию в течение шестимесячного переходного периода.

Подробности читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.

Или смотрите объяснение в видеоблоге "ЕвроПравды" с границы.