Зеленский встретился с главой МИД Эстонии: обсудили дальнобойность и давление на Россию

Президент Владимир Зеленский в понедельник встретился в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Во время встречи речь шла о дальнобойности, производстве дронов и оборонной поддержке Украины в целом.

Президент поблагодарил Эстонию за вклад в инициативу PURL, благодаря которой Украина и европейские партнеры могут закупать американское оружие.

Кроме того, речь шла о сотрудничестве между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF).

Особое внимание было уделено способам усиления давления на Россию. Обсудили предложения Эстонии по тарифам, а также подготовку 20-го пакета санкций Евросоюза.

Зеленский и Тсахкна обсудили также приоритеты во время председательства Эстонии в Северно-Балтийской восьмерке в следующем году. Эстония планирует сосредоточить свое внимание на вопросах поддержки Украины. Это оборонная помощь, вступление в Евросоюз, восстановление, сотрудничество в сфере безопасности и использование замороженных российских активов.

Кроме того, во время встречи речь шла о дипломатической работе. Президент проинформировал о контактах с США и другими партнерами.

Зеленский наградил эстонского дипломата орденом "За заслуги" II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.

Напомним, 27 октября Эстония и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, в котором Таллинн выразил готовность провести Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году.

Кроме того, в Киеве Тсахкна объявил о выделении средств на поддержку украинского энергетического сектора в преддверии зимы.