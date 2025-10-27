Естонія виділила 150 тисяч євро на підтримку енергосистеми України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив про виділення коштів на підтримку українського енергетичного сектора напередодні зими.

Про це він сказав на пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою під час візиту до Києва 27 жовтня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Тсахкна відвідує українську столицю у період посилення Росією ударів по енергетичному сектору країни.

Він заявив, що раніше Естонія надала близько 700 тисяч євро на підтримку української енергетики. Цього разу він оголосив про виділення 150 тисяч євро на підтримку енергетичної системи України та фонду енергетичної підтримки.

"Вже стало холодно, а Росія здійснює жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, тероризуючи цивільне населення", – додав він.

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення близько $150 млн на забезпечення електроенергією та опаленням України перед зимою.

Окрім цього, Швеція виділила 35 млн євро через Світовий банк для допомоги Україні з наближенням зими.

24 жовтня стало відомо, що Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, щоб пришвидшити постачання генераторів, енергообладнання та мобільних теплоелектростанцій.