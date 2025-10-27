У Нідерландах судять групу радикалів, що планувала повалити владу

У нідерландському місті Роттердам розпочався судовий процес над десятьма фігурантами розслідування про спробу повалити владу в країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Генеральна прокуратура Нідерландів у понеділок.

Судовий процес стосується організації Common Law Nederland (CLNE), пізніше відомої як Volksraad. За даними прокуратури, ця організація не визнає владу нідерландського уряду і хоче замінити її власною системою самоврядування з "шерифами", "народними радами" та "міліцією".

Для цього, згідно з документами, виданими CLNE, нинішня система повинна бути скасована, а місцева "міліція" повинна заарештовувати осіб, які вважаються відповідальними за придушення нинішнього режиму.

55-річний та 67-річний підозрювані звинувачуються прокуратурою у створенні злочинної організації у серпні 2022 року та підбурюванні інших до вчинення терористичного злочину.

Решта фігурантів, за даними прокуратури, створили загони "міліції" та нібито готувались до захоплення влади, зокрема тренувались стріляти з вогнепальної зброї та прагнули "арештувати" місцевих посадовців. Найтяжче покарання просять для трьох фігурантів з Девентера – сім років позбавлення волі.

Як зазначили в Генеральній прокуратурі Нідерландів, на судовий розгляд справи відводиться 10 днів.

У Німеччині тривають численні судові процеси, пов'язані з групою "рейхсбюргерів", яких звинувачують у змові з метою насильницького повалення уряду.

У січні Міністерство внутрішніх справ Німеччини видало ордери на арешт 189 підозрюваних, яких вважають членами ультраправих угруповань, що не визнають сучасну німецьку державу.