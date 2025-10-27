В Нидерландах судят группу радикалов, планировавших свергнуть власть

В нидерландском городе Роттердам начался судебный процесс над десятью фигурантами расследования о попытке свергнуть власть в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Генеральная прокуратура Нидерландов в понедельник.

Судебный процесс касается организации Common Law Nederland (CLNE), позже известной как Volksraad. По данным прокуратуры, эта организация не признает власть нидерландского правительства и хочет заменить ее собственной системой самоуправления с "шерифами", "народными советами" и "милицией".

Для этого, согласно документам, выданным CLNE, нынешняя система должна быть отменена, а местная "милиция" должна арестовывать лиц, которые считаются ответственными за подавление нынешнего режима.

55-летний и 67-летний подозреваемые обвиняются прокуратурой в создании преступной организации в августе 2022 года и подстрекательстве других к совершению террористического преступления.

Остальные фигуранты, по данным прокуратуры, создали отряды "милиции" и якобы готовились к захвату власти, в частности тренировались стрелять из огнестрельного оружия и стремились "арестовать" местных чиновников. Самое суровое наказание просят для трех фигурантов из Девентера – семь лет лишения свободы.

Как отметили в Генеральной прокуратуре Нидерландов, на судебное рассмотрение дела отводится 10 дней.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

В январе Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.