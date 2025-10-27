У Празі чоловік під дією наркотиків дав перехожому майже 5 тисяч євро, той викликав поліцію

Незвичний випадок стався на спортивному майданчику у Празі минулого тижня: чоловік звернувся до поліцейських після того, як незнайомець кинув йому пакунок із великою сумою грошей, промовивши: "Ніхто про це не дізнається", – і пішов геть.

Про це йдеться у публікації видання Novinky, пише "Європейська правда".

Здивований чоловік одразу повідомив про знахідку у поліцію. Правоохоронці розділилися: один вирушив на пошуки "щедрого дарувальника", а інший залишився на місці. У пакунку виявилося 120 тисяч чеських крон (приблизно 5 тисяч євро).

Невдовзі поліцейським вдалося знайти 38-річного чоловіка, який кинув гроші. Він визнав, що зробив це, і заявив, що йому байдужа доля готівки.

Тести показали, що чоловік перебував під впливом амфетаміну, метамфетаміну, кокаїну та опіатів, а також алкоголю. Медики не вважали за потрібне госпіталізувати його.

Поліція перевірила походження грошей і встановила, що вони не пов’язані з жодним злочином, тому кошти повернули власнику.

"Він засунув гроші до кишені, де вже мав ще близько 50 тисяч крон, запалив цигарку й мовчки пішов геть", – підсумували у міській поліції, назвавши інцидент "мікроісторією з відкритим фіналом".

