В Праге мужчина под воздействием наркотиков дал прохожему почти 5 тысяч евро, тот вызвал полицию

Необычный случай произошел на спортивной площадке в Праге на прошлой неделе: мужчина обратился к полицейским после того, как незнакомец бросил ему пакет с большой суммой денег, сказав: "Никто об этом не узнает", – и ушел.

Об этом говорится в публикации издания Novinky, пишет "Европейская правда".

Удивленный мужчина сразу сообщил о находке в полицию. Правоохранители разделились: один отправился на поиски "щедрого дарителя", а другой остался на месте. В пакете оказалось 120 тысяч чешских крон (примерно 5 тысяч евро).

Вскоре полицейским удалось найти 38-летнего мужчину, который бросил деньги. Он признал, что сделал это, и заявил, что ему безразлична судьба наличных.

Тесты показали, что мужчина находился под воздействием амфетамина, метамфетамина, кокаина и опиатов, а также алкоголя. Медики не сочли нужным госпитализировать его.

Полиция проверила происхождение денег и установила, что они не связаны ни с каким преступлением, поэтому средства вернули владельцу.

"Он сунул деньги в карман, где уже было еще около 50 тысяч крон, зажег сигарету и молча ушел", – подытожили в городской полиции, назвав инцидент "микроисторией с открытым финалом".

