В Італії заявили про викриття мережі відмивання коштів, отриманих з наркоторгівлі

В Італії заявили про викриття керованої громадянами Сирії мережі "відмивання" доходів від наркоторгівлі в Італії та Франції.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

23 вересня італійські прокурори оголосили про зрив роботи злочинної мережі, керованої громадянами Сирії. Як вважають, вони займались "відмиванням" доходів від наркоторгівлі в Італії та Франції, конвертуючи готівку у золоті злитки.

Правоохоронці затримали п’ятьох осіб у П’ємонті і Ломбардії, північних регіонах Італії; паралельно йдуть арешти підозрюваних на території Франції. Під час обшуків вилучили 17 млн євро.

Ці кошти, як вважають, зловмисники отримали переважно від продажу наркотиків у Франції, а готівку перевезли автотранспортом до Італії у прихованих відсіках.

Далі за допомогою місцевих спільників гроші конвертували у золоті злитки відповідної вартості та далі везли до Косова, Північної Македонії, Туреччини або Марокко.

Розслідування спільно проводили податкова поліція Італії та французька жандармерія у Марселі під координацією італійського національного управління з боротьби з мафією і прокуратури Марселя, за сприяння Євроюсту та Європолу.

