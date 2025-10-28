Глава МЗС Німеччини: ця зима може стати вирішальною для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить DW.

Вадефуль також зазначив, що Україна може в будь-який час покладатися на Німеччину.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", – сказав міністр.

Глава МЗС Німеччини також переконаний, що на саміті Європейського Союзу у грудні узгодять використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Він визнав, що це юридично складний план, згадавши минулий саміт ЄС, на якому рішення не було ухвалене.

"Але ми йдемо за графіком. Я припускаю, що, якщо (Європейська. – Ред.) Комісія представить відповідні плани – рішення можна буде ухвалити у грудні", – додав Вадефуль.

Нагадаємо, у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.