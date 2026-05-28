Санду позбавила громадянства Молдови двох уродженців України

Новини — Четвер, 28 травня 2026, 17:25 — Ірина Кутєлєва

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства двох уродженців України – Валерія Книшчука 1970 року народження та Віталія Морля 1988 року народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Відповідний указ був підписаний 25 травня на підставі Конституції та Закону про громадянство.

Рішення про позбавлення громадянства з моменту опублікування в "Офіційному моніторі".

Причини такого рішення наразі невідомі.

Нещодавно Санду позбавила молдовського громадянства ще п’ятьох осіб з невизнаного Придністров'я.

Наприкінці лютого Мая Санду вже позбавила громадянства Молдови дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я. 

