Санду позбавила громадянства Молдови двох уродженців України

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства двох уродженців України – Валерія Книшчука 1970 року народження та Віталія Морля 1988 року народження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.

Відповідний указ був підписаний 25 травня на підставі Конституції та Закону про громадянство.

Рішення про позбавлення громадянства з моменту опублікування в "Офіційному моніторі".

Причини такого рішення наразі невідомі.

Нещодавно Санду позбавила молдовського громадянства ще п’ятьох осіб з невизнаного Придністров'я.

Наприкінці лютого Мая Санду вже позбавила громадянства Молдови дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я.