Санду позбавила громадянства Молдови двох уродженців України
Новини — Четвер, 28 травня 2026, 17:25 —
Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про позбавлення громадянства двох уродженців України – Валерія Книшчука 1970 року народження та Віталія Морля 1988 року народження.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Realitatea.
Відповідний указ був підписаний 25 травня на підставі Конституції та Закону про громадянство.
Рішення про позбавлення громадянства з моменту опублікування в "Офіційному моніторі".
Причини такого рішення наразі невідомі.
Нещодавно Санду позбавила молдовського громадянства ще п’ятьох осіб з невизнаного Придністров'я.
Наприкінці лютого Мая Санду вже позбавила громадянства Молдови дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я.
