Глава МИД Германии: эта зима может стать решающей для Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников к решительной поддержке Украины, поскольку, как он считает, нынешняя зима может стать решающей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит DW.

Вадефуль также отметил, что Украина может в любое время полагаться на Германию.

"Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной к обороне", – сказал министр.

Глава МИД Германии также убежден, что на саммите Европейского Союза в декабре согласуют использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Он признал, что это юридически сложный план, вспомнив прошлый саммит ЕС, на котором решение не было принято.

"Но мы идем по графику. Я предполагаю, что, если (Европейская. – Ред.) Комиссия представит соответствующие планы – решение можно будет принять в декабре", – добавил Вадефуль.

Напомним, в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.