ЗМІ розповіли, як Єврокомісія тисне на країни ЄС через заморожені росактиви

Європейська комісія посилює тиск на країни-члени ЄС, щоб змусити їх використати заморожені російські активи на користь України.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, як зазначає видання, у Єврокомісії кажуть європейським урядам: якщо вони не змусять Росію оплатити рахунки, то їм доведеться зробити це самим.

Як один з важелів тиску Єврокомісія застосовує ідею спільних європейських запозичень для фінансування "репараційного кредиту" Україні, розуміючи, що ця ідея ще менш прийнятна, ніж використання активів РФ.

Європейські посадовці роблять ставку на те, що Бельгія, де зберігаються майже всі активи РФ і яка висловила занепокоєння з приводу законності їх конфіскації, а також інші країни, які висловлювали свої заперечення більш стримано, зрештою приймуть цей план.

Троє дипломатів ЄС розповіли, що зараз посадовці Комісії займаються делікатним балансуванням, щоб просунути план щодо активів.

"Це дипломатія. Ви пропонуєте людям те, чого вони не хочуть робити, щоб вони погодилися на менше", – сказав один зі співрозмовників.

Другий дипломат, був так само скептичний щодо плану Б.

"Ідея, що єврооблігації можуть серйозно розглядатися, просто смішна", – сказав він.

Джерела переконані, що Бельгія до наступного саміту лідерів ЄС у грудні все ж погодиться на ідею з використанням росактивів.

"Комісія веде інтенсивний обмін думками з бельгійською владою з цього питання і готова надати додаткові роз'яснення та запевнення, якщо це буде необхідно", – заявив представник Комісії.

Він також зазначив, що "будь-яка пропозиція буде базуватися на принципі колективного розподілу ризиків".

Хоча ми не бачимо жодних ознак того, що початковий підхід Комісії призведе до нових ризиків, ми, звичайно, погоджуємося, що будь-який ризик, пов'язаний з нашою майбутньою пропозицією, повинен бути колективно розподілений між державами-членами, а не тільки між однією", – додав співрозмовник.

23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.