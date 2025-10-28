СМИ рассказали, как Еврокомиссия давит на страны ЕС из-за замороженных росактивов

Европейская комиссия усиливает давление на страны-члены ЕС, чтобы заставить их использовать замороженные российские активы в пользу Украины.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В частности, как отмечает издание, в Еврокомиссии говорят европейским правительствам: если они не заставят Россию оплатить счета, то им придется сделать это самим.

В качестве одного из рычагов давления Еврокомиссия применяет идею совместных европейских заимствований для финансирования "репарационного кредита" Украине, понимая, что эта идея еще менее приемлема, чем использование активов РФ.

Европейские чиновники делают ставку на то, что Бельгия, где хранятся почти все активы РФ и которая выразила обеспокоенность по поводу законности их конфискации, а также другие страны, которые выражали свои возражения более сдержанно, в конечном итоге примут этот план.

Трое дипломатов ЕС рассказали, что сейчас чиновники Комиссии занимаются деликатным балансированием, чтобы продвинуть план по активам.

"Это дипломатия. Вы предлагаете людям то, чего они не хотят делать, чтобы они согласились на меньшее", – сказал один из собеседников.

Второй дипломат был столь же скептичен в отношении плана Б.

"Идея, что еврооблигации могут серьезно рассматриваться, просто смешна", – сказал он.

Источники убеждены, что Бельгия до следующего саммита лидеров ЕС в декабре все же согласится на идею с использованием росактивов.

"Комиссия ведет интенсивный обмен мнениями с бельгийскими властями по этому вопросу и готова предоставить дополнительные разъяснения и заверения, если это будет необходимо", – заявил представитель Комиссии.

Он также отметил, что "любое предложение будет базироваться на принципе коллективного распределения рисков".

Хотя мы не видим никаких признаков того, что первоначальный подход Комиссии приведет к новым рискам, мы, конечно, согласны, что любой риск, связанный с нашим будущим предложением, должен быть коллективно распределен между государствами-членами, а не только между одним", – добавил собеседник.

23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.