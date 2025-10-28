Зеленский: Европа близка к решению о передаче Украине замороженных активов РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейцы близки к решению о передаче Украине замороженных российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сказал во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

Президент отметил, что если решение по россактивам в конечном итоге будет принято, "его уже потом никто не остановит".

"Что бы ни изменилось, какова бы ни была политика будущих лидеров "большой семерки" – кто бы ни пришел, он не сможет остановить решение, когда Украина будет получать траншами эти деньги и решать, куда они пойдут – на оружие или на что-то еще. Вот это и есть наша политическая победа. Дай бог, чтобы они (Европа. – Ред.) дожали с политической до практической реализации этого. Они очень близки", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул важность постоянной финансовой поддержки Украины западными партнерами как части давления на Россию.

"Для Путина самое страшное в (решении по) „русским" активам, что Европа дала сигнал: нет смысла Путину продолжать воевать на истощение Украины. Потому что финансового истощения не будет. И это нужно понять", – сказал глава государства.

Напомним, 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов об использовании замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.