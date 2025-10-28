Зеленський розповів, як санкції Трампа вплинуть на нафтовий експорт РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав у розмові із журналістами, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Крім того, за словами українського президента, ці санкції скоротять нафтові прибутки РФ щонайменше на $5 млрд на місяць.

"Ми вважаємо, що саме ці санкції скоротять їх (РФ. – Ред.) бенефіти щонайменше на 5 мільярдів доларів на місяць. Це не наші цифри, нашими розвідками ще не перевірені – це те, що я отримав від партнерів. І що найважливіше – це рішення Америки десь на 56-57% буде мати вплив на нафтовий експорт", – сказав він.

Зеленський додав, що приблизно за місяць матиме "чітке розуміння, коли всі дані будуть перевірені та підтверджені розвідкою".

Президент також зауважив, що розмова президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном може бути одним із "сильних кроків" американського лідера, "якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт".

У цьому контексті Зеленський зазначив, що "є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

На цьому тлі "Лукойл" вирішив припинити свою міжнародну діяльність. Компанія вже розпочала пошук покупців для своїх закордонних активів.