Зеленский рассказал, как санкции Трампа повлияют на нефтяной экспорт РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введенные США санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл" на 56-57% повлияют на нефтяной экспорт РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал в разговоре с журналистами, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Кроме того, по словам украинского президента, эти санкции сократят нефтяные доходы РФ минимум на $5 млрд в месяц.

"Мы считаем, что именно эти санкции сократят их (РФ. – Ред.) бенефиты минимум на 5 миллиардов долларов в месяц. Это не наши цифры, нашими разведками еще не проверены – это то, что я получил от партнеров. И что самое важное – это решение Америки где-то на 56-57% будет иметь влияние на нефтяной экспорт", – сказал он.

Зеленский добавил, что примерно через месяц будет "четкое понимание, когда все данные будут проверены и подтверждены разведкой".

Президент также отметил, что разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином может быть одним из "сильных шагов" американского лидера, "если после этого решительного санкционного шага Китай будет готов уменьшить импорт".

В этом контексте Зеленский отметил, что "есть сигналы, что Индия точно дала все сигналы, что она будет уменьшать импорт энергоресурсов Российской Федерации".

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

На этом фоне "Лукойл" решил прекратить свою международную деятельность. Компания уже начала поиск покупателей для своих зарубежных активов